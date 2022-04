Norbert ASSELIN

Ingénieur Arts & Métiers, je suis ingénieur d'application, consultant PLM - Expert en Gestion de Données Techniques.



Après plus de 11 ans d'expérience projets PDM - PLM en France et à l'international, dans des projets de différentes tailles et des domaines d'activités hétérogènes (aéronautique, construction navale, nucléaire, biens de consommations...) je reste toujours aussi passionné des problématiques de gestion et d'organisation des données dans les entreprises.



Initialement spécialisé dans la gestion des données issues de systèmes CAO, je prends plaisir à aborder un champs documentaire bien plus vaste, constituant en somme le savoir et la connaissance des sociétés. Dans cette optique, j'apprécie l'investissement de Microsoft et son Sharepoint (2010) pour faire évoluer le monde de la GED technique et patrimoniale.



Mes compétences en quelques mots:



Consultant fonctionnel

. Analyse et synthèse de processus industriels - domaines de l’aéronautique et de l’énergie

. Mise en œuvre de solutions PLM dans l'industrie mécanique

. Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques

. Activité de veille sur le secteur du PLM et des technologies de gestion documentaire



Coordinateur projets

. Gestion de projets dans le respect des objectifs et des plannings

. Communication et reporting auprès des équipes impliquées dans les projets

. Définition de plannings d'implémentation et organisation des tâches de réalisation



Avant vente – Marketing

. Réalisation de démonstrations dédiées à différents segments d’industrie

. Présentations à l’occasion de séminaires et de salons tant en France qu’à l’international.

. Responsable technique lors d’actions d'avant vente PLM



Techniques

. Expert en bases de données et en environnements de développement modernes

. Connaissance des outils de PLM, CAD – CAM, ERP et des technologies internet

. Développement de fonctionnalités logicielles, dans la gestion des workflows documentaires



Mes compétences :

Catia

Consultant PLM

GDT

GED

Informatique

Microsoft Sharepoint

PLM