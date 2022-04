Norbert BLANCHARD

Directeur exécutif avec une carrière internationale dans les télécommunications et l'IT. Expérience chez des équipementiers et des opérateurs Français, Américains, Chinois et Canadiens à la fois pour des grands groupes et des start-ups. Connaissance des réseaux fixes et mobiles et des systèmes d'informations.



Expertise dans le commerce B2B et le développement d'activités dans de nouvelles zones géographiques. Création et management des organisations avec comme priorités : les résultats, la transparence et la responsabilisation des individus et des équipes.



Nationalités : Française et Américaine.



Mes compétences :

Nortel

worldwide experience

technical support

technical assistance

project planning

organization management

operations Business Unit management

network deployment

develop the company

corporate sales

Traffic Management

Team Management

Responsible for all services

Responsible for Huawei France

Responsible for Covage operational activities

Procurement

Microsoft Access

LEC

Client training

Business Unit management

Alcatel