Norbert DELENEUVILLE

Mes clients sont des particuliers payant plus de 4.500 Euros d'IMPÔT SUR LE REVENU, se trouvant à plus de 5 ans de la retraite et ayant plus de 2 ans d'activité.



Mon métier consiste à leur permettre de récupérer tout ou partie de leur impôt, parfois de leurs charges sociales, pour les transformer en :



* TRÉSORERIE

* SÉCURITÉ

* RETRAITE

* PATRIMOINE



Un premier rendez-vous de 15 minutes à 1 heure permet de déterminer si une solution est envisageable.



Mes compétences :

Défiscalisation

fiscalité

Foncier

Retraite

Sécurité

Succession

Trésorerie