Avec un profond intérêt pour de nouvelles idées, techniques et méthodologies, je suis flexible, autonome et habitué à travailler sous haute pression et dans des délais très courts. Je suis très enthousiaste sagissant d'être pionnier sur de nouvelles activités, en développant de nouvelles compétences et à travailler sur de vastes domaines de la technologie, que ce soit seul ou dans le cadre d'une équipe.