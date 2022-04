Norbert JOUGOUNOUX

En parallèle de mes études puis d'une carrière professionnelle bien remplie dans le domaine des Systèmes d'Information, j'ai consacré depuis 1978 la plus grande partie de mon temps libre à rechercher sur le terrain des minéraux pour ma collection.



Le temps et l'énergie consacrés à cette activité m'ont permis de faire quelques découvertes remarquables.



Mon métier actuel constitue donc à la fois une rupture mais aussi un un aboutissement logique, me permettant aujourd'hui de vivre et faire partager au quotidien ma passion pour les minéraux.







