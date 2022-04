Bienvenu au royaume du beau, du bon et du vrai !



Photographe depuis plus de 25 ans, j’ai commencé ma carrière comme photographe de mode à Munich en Bavière (Allemagne). J'ai toujours réalisé du « haut de gamme et du sur-mesure » pour les amoureux de l’image. Car pour moi, la rencontre de l’autre est un vrai, un grand bonheur.



J’aime avant tout l’idée que les familles, les enfants et les générations suivantes puissent, grâce à cette créativité photographique, faire mémoire et revivre des événements heureux.



Mes photos sont toutes uniques ; elles sont travaillées et montées sur nos albums avec soin. Pas de masque, pas de paraître. Il importe de dévoiler la beauté des personnes avec toutes leurs richesses et leur simplicité afin de faire perdurer la joie au-delà de l’événement lui-même.



Avec Édith, ma charmante épouse, nous travaillons sans relâche à faire du beau, à donner du sens et à témoigner de cette joie dans le secteur de la photographie, de la publication, de l’audiovisuel et de la formation multimédia.



Je parle Allemand, Français, Anglais Italien



Réjouissez-vous en visitant nos sites Internet.



À bientôt,



Norbert JUNG, artiste photographe





Mes sites WEB :

https://photographie.pro



https://Norbert-Jung.com

https://A-la-Vie.com

https://The-Blog-Photo.com

https://esprit-photo.com

