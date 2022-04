Norbert MANETAS

Je suis formateur au campus AFPA de BEZIERS depuis 2006 et j'anime des formations maçon, plaquiste, carreleur et préparatoire au métier du bâtiment.

Je suis également formateur référent pour le photovoltaïque intégré au bâti, les économies d'énergies pour le bâtiment (module FEEBAT), l'éco-construction, l'isolation par l'extérieur, et j'anime des formations "diagnostic technique immobilier"



Mes compétences :

Construction

Développement durable

Diagnostic technique

Immobilier

Isolation

Photovoltaïque

Technique