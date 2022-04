Norbert PERROT

Responsable du risque de credit de l'activite de credit aux particuliers - Retail de GE Money en Suisse.



Definition de la politque de credit de la banque sur ce segment de client

Mise en place des processus de controle du risque

Definition et suivi des indicateurs de controle et des modeles previsionnels



Responsable du processus d'approbation des projets, produits et partenariat



J'ai travaille jusqu'en 2006 pour le groupe Cetelem (BNP Paribas consumer finance), en Grande-Bretagne et en Chine, dans les fonctions risques et planification financiere.



Mes compétences :

Bank

Contrôle

Contrôle de gestion

Crédit

crédit à la consommation

Finance

Gestion

Modélisation

Money

Planification

Risque