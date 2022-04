Norbert REYNES

Suvi et développement commercial d'un portefeuille d'entreprises.



Etudes et analyses financières sur des entités complexes.

Conseils et propositions sur les besoins d'investissements.

Financement du cycle d'exploitation.

Gestion du risque.



Interlocuteur privilégié de l'entreprise: accompagnement sur des approches de financement de haut de bilan, transmission LBO - valorisations d'entreprises, crédit bail mobilier/immobilier ou bien encore ingéniérie sociale...



Démarche de développement commercial et prospection via la prescription, la recommandation ou la prospection qualifiée.







Principales réalisations



Une opération à forte valeur ajoutée par an depuis 5 ans (LBO, croissance externe, investissement stratégique…)



Taux d'atteinte de mon objectif individuel (2011 versus 2010)

Développement 130% 129%

Financements 76% 131%

Equipements 200% 10%

Synergies réseau et filiales 189% 175%