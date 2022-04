Norbert VALADE

N1 Productions : Film d’entreprise et réalisations audiovisuelles et bien plus encore…http://www.n1productions.fr



N1 Productions est une agence de communication fondé en 2004. Nous vous proposons de multiples solutions à moindre coût pour être visible face à vos prospects et clients (film entreprise, photos, création graphique de poster, kakemonos, plaquettes, duplication de CD, DVD, bluray, location de matériel audiovisuel pour vos salons. Les produits phare du moment: la brochure avec écran vidéo embarqué, grand cadre sous verre avec écran vidéo...)



Fort d’une longue expérience en marketing produit, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour leur apporter un véritable support dans leur démarche de communication.



Mes compétences :

passionné par la réalisation de film

passionné par la création graphique