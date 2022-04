Norbert WYBIERALA

Gérant de société et chef de projet depuis plus de 10 ans, j'accompagne mes clients de A à Z, tant sur leurs activités multimédia, que sur leur stratégie et communication.



Je réalise des outils et sites pour : Decathlon, Terres et eaux, 3 Suisses, Damart Belgique et de nombreuses PME.



Je réalise des audits de site et propose des solutions tant pour le référencement que pour la communication globale.



Consultant pour la société Axmano, développement et gestion d'applications. http://axmano.fr/



Membre du conseil d'administration de MAKSIKA “ Abeilles Hommes et territoires“ , developpement de logiciel pour apiculteur. http://bee-partner.com



Mes compétences :

Chef de projet web

Graphiste

Ergonome

Référencement naturel

Stratégie de communication

Stratégie marketing

Formateur

Marketing

Communication

Internet

Commercial

Ergonomie