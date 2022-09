Carl VAMBERT

En tant qu’entreprise de conseil, nous sommes le trait d’union entre nos clients et leurs défis quotidiens et futurs.

Une de nos expertises? Les métiers de la construction.

Un des sujets actuels, c’est la mise en place de la méthode BIM.



Pourquoi le BIM?



Le BIM Manager, s’appuyant sur la maquette numérique en 3D, coordonne l’action des différents intervenants sur l’ouvrage tout en préservant leur autonomie. Cette maquette est constituée de métadonnées insérées dans chaque élément du projet.



De la porte au plafond en passant par les canalisations ou la chaudière, on peut connaître l’ADN des divers produits en un simple clic : son origine, le fabricant, la matière, les dimensions, la notice technique, le prix et bien plus encore.



L’efficience des métiers de la construction ne peut donc plus être altérée par des erreurs de communication. Cela grâce au travail collaboratif, rendu possible par l’accès des données en temps réel sur un serveur dédié.



Ce n’est déjà plus la science-fiction de la construction, mais bel et bien l’aube d’un rêve éveillé.



Nous ne sommes qu’au début d’une révolution d’ampleur dont l’objectif final permettra de générer le jumeau numérique, exacte réplique digitalisée de l’état en temps réel ou presque de chaque composant.



Alors perdu dans l’abîme du BIM?



