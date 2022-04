Nordine MAKHLOUFI

J’interviens en management de projets de transformation de l’organisation ou de déploiement de SI :

- Lean Six Sigma : Optimisation de la performance des processus.

- Direction de projet de transformation, accompagnement au changement et communication,

- Accompagnement à une certification qualité ou environnementale (ISO 9001, 14001, EN9100)

- Management d'équipe directe ou transverse

- Expertise sur les méthodologies d’audit (audit selon référentiel, audit de processus, audit projet, audit des risques (opérationnels, financiers, sécurité)



Certifié BLACK BELT LEAN SIX SIGMA (IASSC)



Mes compétences :

Gestion de projet

Norme ISO 9001 et 14001

Optimisation des processus

Lean Six Sigma

BPM

Audit interne