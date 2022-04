Nordine OUFIR

Vous recherchez un cadre dynamique, responsable, capable de prendre en charge vos différents projets, manager vos équipes, et vous offrir un meilleur service.



Ces quinze années d'expérience dans le domaine de la maintenance industrielle, ainsi que l’implication que j’ai eu au sein de plusieurs équipes projet, m'ont permis de mettre à profit ma créativité et de faire face aux nombreuses exigences.



Ingénieur généraliste de formation, je suis méthodique et je travaille avec rigueur, et je souhaite me consacrer à la gestion de projets pluridisciplinaires: La conduite de changement, et l’amélioration continue des processus étant de nos jours des axes essentiels pour la flexibilité, et pour faire face aux impératifs et aux exigences des clients qui demandent l'excellence industrielle.



Mes compétences :

AMDEC

Amélioration Continue

Fiabilité

Gestion de projets

Ingénieur travaux

Kanban

Maintenance

Maintenance curative

Management

Methodes

Méthodes maintenance

Microsoft Exel

Organiser

Planifier

TPM

Travaux neufs

Mécanique

Ingénierie

Gestion de projet

AMDEC/FMECA

Microsoft Excel

Microsoft Access

Thermique

Maintenance Preventive

WCM

budget maintenance

Visual Basic

SAP PM

SAP

PC Hardware

Microsoft Project

Microsoft Office

Lean Manufacturing

C Programming Language

Autocad

Audit

Apple Mac

Construction

Production