Nordine RABHI

Répondre aux défis imposés par les nouveaux produits dans un contexte exigeant, est mon métier. L’écoute du terrain et le pilotage de la modernisation de son outil, me passionnent.

Actuellement Technicien Méthode Projet, j’ai la responsabilité de mettre en place et d’optimiser, en synergie avec les experts, la qualité, et la production, les moyens de production. En tant que pilote de la sous-traitance j’intègre dès la définition des moyens, et tout au long de leur réalisation, les besoins techniques permettant de faire coincider les objectifs QCD des projets, avec les contraintes de l’environnement de production. Au démarrage de produits que j’organise, j’encadre des équipes de production de 15 à 20 personnes dans la formation aux nouveaux outils, et les accompagne dans l’amélioration de leur performance, optimisant leur poste, afin de parvenir aux objectifs de prix de revient définit en amont des projets.odernisation de son outil.

23 ans dans le secteur automobile j’ai particuliérement j'apprécie les dimensions humaines et techniques de mon métier, et pense avoir bien intégré ses aspects.