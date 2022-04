Je m'appelle nordine youbi et je suis de formation technicien de maintenance en informatique à la recherche d'une entreprise d'acceuil pour préparer un contrat de professionnalisation de technicien supérieur en maintenance informatique et réseaux.

J'ai une expérience en réparation informatique et en déploiemnet.

Je souhaiterais élargir mes compétences en intégrant une société dans le cadre de l'alternance.



Merci.