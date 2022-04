Au sein d’Atradius Collections, j'accompagne les entreprises dans leur gestion du crédit client et particulièrement en matière de recouvrement de créances en France et à l'international. Relance avant et après échéance, contentieux, procédures judiciaires...nous savons nous intégrer parfaitement aux process des entreprises, et les aidons à les optimiser (coût/efficacité).



Atradius Collections est un leader mondial du recouvrement de créances business-to-business avec des bureaux dans les pays suivants : France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Italie, Espagne, Grande Bretagne, Irlande, Danemark, Suède, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Singapour, Hong Kong, Australie, USA, Canada, Mexique, Brésil, Chili, Inde et Chine. A partir de ces bureaux, nous recouvrons dans le monde entier pour nos clients et au besoin en collaboration avec notre réseau de partenaires intégré couvrant 96% du monde.



Atradius, n°2 mondial de l'assurance-crédit, couvre les créances commerciales contre le risque d'impayés et offre aux entreprises une large gamme de produits et services de credit management et de cautions.



Si vous souhaitez découvrir nos solutions, contactez moi noreddine.amezziane@atradius.com



Mes compétences :

Prospection

Mailing

Affacturage

Assurance

IARD

B to B

Marketing

Recouvrement

CRM

BtoB

Emailing

Gestion de projet

Management

Assurance crédit

Gestion de la relation client