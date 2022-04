Noria BENSALEM (HADDA)

Forte d'une expérience polyvalente dans la finance, j'ai acquis une aisance et des compétences dans l'analyse des besoins dans différents secteurs d'activité : credit control, fiscalité, comptabilité générale.

Ma capacité d'adaptation aux situations diverses m'a permis de mieux évaluer les risques et de mieux les gérer.

Chez BP France, je me suis attachée aux tâches de la fiscalité : déclaration de la TVA, de la DEB et de la DES ainsi que des taxes douanières se rattachant à l’activité.

Chez GOODRICH SA, je m’occupai du Credit control : reporting des forecast cash pour l’ensemble du portefeuille, analyse et suivi des Over Dues, suivi de la comptabilité clients, recouvrement et respect des délais de clôture.

Chez ABMI, société de prestations de service, j’étais chargée de recueillir tous les éléments permettant d’effectuer des factures (suivi des collaborateurs, etc.) avant la clôture mensuelle. Les données me servaient à analyser l’évolution du CA. Je m’occupai du recouvrement : traitement d’anciens dossiers jusqu’à résolution du problème et mise en paiement ainsi que du suivi des absences des collaborateurs pour préparation des bulletins de paie.

Au sein de la société TALEA GROUPE, SSII, je gérai toute la gestion comptable aussi bien la partie Clients que la partie Fournisseurs : relations clients : suivi des contrats (environ 20 clients), facturation (de 60 à 100 factures par mois), suivi des collaborateurs par le Compte rendu d’activité, relation avec le Factor, comptabilité Fournisseurs : suivi des règlements, saisie des factures. Ainsi, je m’occupai de toute la gestion administrative et comptable de trois sociétés : TALEA, WINNOVEX, SOGETECH. J’assistai également l’expert comptable pour différentes demandes comptables. De plus, je devais surveiller de très près la trésorerie pour tout ce qui est des règlements et des recettes.

Aussi, chaque fin de mois, je recueillais tous les éléments variables afin de procéder à la paie de chaque salarié : congés, absences, tickets restaurant, primes, heures de nuit, heures supplémentaires, etc.

Au sein du groupe AMEC SPIE CAPAG, je gérai la comptabilité fournisseurs sur une fin de projet. J’imputai les factures, les enregistrai dans le logiciel SIRIUS, réalisai des approbations factures, j’établissais des lettres de virement, je procédai à la déclaration de TVA, je suivais la trésorerie, je réalisai les rapprochements bancaires, j’établissais des mainlevées sur des retenues de garantie.

Le travail d’un financier exige beaucoup de rigueur, d’organisation, une écoute, de l’analyse. Ce sont tous ces atouts que je souhaite mettre au service de l’établissement.



Disponible immédiatement, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération.



Noria HADDA





