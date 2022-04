Norman GENTILI

Passionné par mon métier, j’aime le monde de l’entreprise, le développement, la mise en place de la stratégie commerciale, la communication, le tout dans le respect de l’éthique et de la déontologie.



Professionnel avisé, je conseille ma clientèle de façon objective.



Mes domaines de prédilection sont : l’immobilier d’investissement, la défiscalisation, l’immobilier d’entreprise, le montage d’opérations immobilières, mais je maitrise également les secteurs plus classiques de l’immobilier tel la location, la vente, la gestion locative et le syndic de copropriété.



J’aime m’entourer de collaborateurs et de partenaires professionnels, adhérents à ces valeurs de travail et de déontologie.



Egalement féru de nouvelles technologies, je recherche en permanence des nouveaux outils pour offrir plus de services à mes clients, plus de conforts à mes collaborateurs.



Ma devise : Professionnalisme et transparence.





Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Immobilier

Défiscalisation

Immobilier d'entreprise

Administration de biens

Gestion immobilière