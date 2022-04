Normati CATHERINE

Je suis une personne qui aime énormément son métier et qui ne souhaite que le mettre à profit pour venir en aide aux demandeurs d'emploi, aux personnes reconnue TH envoyés dans des centres de formation par CAP emploi, Unité Emploi, Pôle Emploi, les missions locales et pour toutes personnes en reconversion professionnelle suite à des accidents de la vie.

J'ai eu l'occasion de travailler avec A2F SAINT NAZAIRE en remplacement pour 3 mois et actuellement je suis la formation de formateur pour adultes chez BACF afin d'y acquérir mon titre professionnelle. Toutes mes périodes de PFE( formation en entreprises) se font chez MOTIV'ACTION DE MONTOIR DE BRETAGNE auprès d'un public reconnu travailleur handicapé.

je souhaite vivement continuer dans cette voix.

je serai disponible à compté du mois d'Août 2017 aux environs du 20, je suis disposé a examiner toutes les propositions que l'on me fera.

Je recherche sur les Pays de Loire, mais aussi sur le SUD EST DE LA FRANCE (VARS) OU aussi sur la CORSE.