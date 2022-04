Nosiewicz CYNTHIA

Mon intérêt particulier et ma sensibilité pour la gestion et le pilotage de projet, le marketing web et la communication m'amènent à vouloir rejoindre une entreprise pour une aventure autant professionnelle qu’humaine.

Mon parcours m’a permis d’améliorer ma capacité à travailler en équipe et d’acquérir une double compétence aussi bien au niveau linguistique que dans le domaine de la Communication/Marketing.

Je suis capable de m’adapter à toutes situations, tout en développant mon ouverture d’esprit et ma curiosité. Je serais d’autant plus apte à prendre un poste de responsabilité afin de mettre en œuvre mon goût du challenge. De plus, je suis motivée à élargir mes champs de compétences et enrichir de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Web 2.0

Communication globale

Langues étrangères

Web marketing et communication web

Community management

Commerce international

Commercial

Communication évènementielle

Communication interne et externe

Management de projets

Management d'équipe