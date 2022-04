Noubla NOKRACHI

Forte de 6 années dans l'assurance crédit, j'ai pu enrichir mon expérience et acquérir de solides compétences dans le domaine du risque. C'est au contact régulier des différents acteurs de ce secteur ( acheteurs, banques, arbitres, courtiers... ) que j'ai pu gagner en connaissances, affiner mon analyse.

C'est aussi grâce aux exigences de ce métier où souvent les enjeux sont vitaux pour les entreprises, que j'ai pu aiguiser mon sens de la relation client et de la négociation.

Enfin, en rejoignant un service récemment créé et en constant développement, j'ai su prendre part aux challenges en faisant preuve d'investissement, de dynamisme et force de proposition.

Aujourd'hui, après une courte parenthèse dans mon parcours professionnel, je souhaite m'investir dans de nouveaux défis sachant que je n'ai pas fini d'apprendre du monde de la finance. Je vous propose donc de mettre à profit mes acquis ainsi que ma motivation au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.

Si vous avez des opportunités correspondantes à mon profil, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : noubla.nkr@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Support technique

Analyse financière

Gestion de la relation client