Nouchine NABHAN

Consultante certifiée en management de projets SI

Un expert à votre service, la flexibilité en plus.

Je m’occupe de la gestion de projet informatique grands comptes depuis 18 ans, manage des équipes internes, externes et internationales sur des projets transverses tels que le département Qualité, les RH, les services Juridiques, Financiers et Comptables, le Marketing, la Communication mais également en environnement pharmaceutique en intégrant les contraintes réglementaires. Mes clients sont des noms tels que Renault, la Société Générale, ESI Group ou le LFB. Je suis disponible aussi bien pour la France qu’en mission à l’étranger.

Certifiée Prince 2, j'ai également récemment suivi les formations Workday dans le cadre de l'implémentation de leur solution dans le cadre d'une refonte d'un SI RH.

Je suis disponible pour évaluer avec vous vos besoins en gestion de projet RH autour de la solution SAAS Workday et envisager un partenariat qui vous permettra de répondre à vos besoins.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Javascript

PHP

Sécurité informatique

Audit sécurité

AMOA

MOE

Internet

Web

Direction des systèmes d'information

Intranet