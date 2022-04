Nouha KHANFIR

Ingénieur spécialisée en informatique et systèmes d’information, ayant acquis une large et riche expérience, aussi bien en tant que consultante ou salariée, dans plusieurs secteurs d’activités, dont notamment le domaine de la santé, les services de transport, financiers, de management, d’industrie, de Bâtiment et travaux publics.



Mes compétences :

Audit

Audit informatique

Conseil

Conseil en système d'information

Informatique

Microsoft Dynamics

Microsoft DYNAMICS AX

Pilotage

Pilotage des projets

Schéma directeur

Système d'Information