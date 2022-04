Nouha SENDAOUI

Le cœur de ma compétence : Assistante Ressources Humaines



Cette compétence repose sur trois piliers:

1) Un pilier Management: je gère les aspects administratifs et opérationnels des salariés en matière de recrutement, formalités d’entrée et de départ, participation à la gestion prévisionnelle des emplois....

2) Un pilier technique: avec ma maîtrise des contrats de travail, toutes formalités réglementaires et des contacts avec des organismes sociaux.

3) Un pilier Relationnel: mon expérience tant que Assistante RH m'as permis de renforcer ma capacité à communiquer et collaborer avec différents types de personnel .



Mes compétences :

Recrutement

Obtention des résultas

gestion des cantrats

Service client

Communication interne

Reporting

Droit du travail

Gestion des ressources humaines