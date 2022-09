Nourdine BOUAMRA

Résumé: 24 ans d'expérience dans la vente/commerce et 16 ans dans le management.



Je suis une personne ambitieuse qui aime relever les challenges afin d'évoluer par le résultat de mon travail.

J'aime beaucoup le contact humain; c'est pour cela que je suis président d'un comité des Fêtes et membre dans le bureau d'un club de football. Le vin et œnologie font parties de mes passions.

Sur un point de vue plus personnel, je suis marié depuis 19 ans et père de deux filles (Sarah 22 ans et Lola 18 ans).



Mes compétences :

Autonome et responsable

Management d'équipe

Commercial

Humour

Technique Tuyaux Et Flexibles

Proactif