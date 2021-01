Nourdine GALTIN

Diplômé de l’école d’ingénieur du CESI (Centre Etudes Supérieures Industrielles) en Génie Mécanique (parcours Méthodes), j’ai acquis une première expérience dans la mise en place de gros chantiers de mise à jours de mode opératoires de machines de production, par la suite j'animais des chantiers d'améliorations de qualité de pièces dans la division qualité de POCLAIN Hydraulics à l'aide d'outils qualité PDCA, Ishikawa. Assurant un suivi des indicateurs de performance comme le TRS(taux de rendement synthétique), l'optimisation des temps de production ainsi que l'efficience opérateur par le biais de mon apprentissage. J'ai pu notamment participer des méthodes Lean comme la VSM en cartographiant le processus et en supprimant les gaspillages identifiés. J’ai également pu contribuer au déploiement des Unités Elémentaires dans le cadre du Lean Management ainsi qu'organiser des chantiers 5S. J’ai également eu l’occasion dans ma mission chez 3M France de piloter des projets d'amélioration de productivité des lignes de conditionnement des produits Post-it et réduction défaut produits issus de gros équipements ainsi que des projets de mise en place process pour des nouveaux produits sur équipements existants.



Aujourd'hui, chez 3M France, je poursuis mon projet professionnel dans les Process (encollage Papier, découpe et conditionnement post-it) notamment en accompagnant toutes les actions méthodes, Process et Lean afin d'améliorer l'efficience de nos lignes de production et en étant un support à au maintien de la production.



