Noureddine NATOURI

Dynamique et très attaché aux relations humaines, je souhaite mettre ma combativité au service de la qualité. Je dispose, par mes expériences passées, d'une bonne connaissance globale du monde de l'entreprise ; Qualité, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, mais également R & D sont autant de domaines dans lesquels j'évolue avec aisance.



Aiguisé et vif, je ne laisse jamais passer une opportunité. Persévérant, motivé mais disposant également d'un côté créatif, je me montre imaginatif et sais proposer campagnes, méthodologies et idées nouvelles.



Mes compétences :

Iso 9001, Iso 22000, IFS, BRC; HACCP

Qualité

Microbiologie

Hygiène