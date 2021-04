Odilia MBALA MBALA

Entreprise de conseils et formations à destination des expatriés. Formation à la culture française et aide à la mobilité internationale (Relocation) pour les expatriés s'installant en France, et des formations à la culture chinoise pour les expatriés vers la Chine, ainsi qu'une aide à l'installation sur ce territoire également. Les services de Relocation incluent une aide aux formalités administratives, construction d'un réseau, installation familiale, etc.

Formation également en Français Langue Étrangère, en anglais et en chinois.

Traduction également en Français et en anglais, et depuis le mandarin.

Je suis mobile sur tout le territoire français.

Ambassadrice du réseau d'expatriés "InterNations" à Lille



Mes compétences :

Rédaction

Pédagogie

Organisation d'évènements

Logistique

Organisations internationales

Gestion de conflits

Linguistique communication plannification ges