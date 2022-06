Olga GONCALVES

Comptable de formation, je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel. Rigoureuse et ayant un bon contact relationnel, je possède une maîtrise parfaite des logiciels comptables et comptabilité analytique. Curieuse de nature, je profite de chaque cas pour apprendre et comprendre les logiques et spécificités comptables particulières. Ma rapidité d'exécution autant que ma précision et ma passion pour les chiffres sont mes atouts professionnels les plus importants.



Mes compétences :

Microsoft Excel

WinLogic

Sage paie

Microsoft Word 2010

Sage

KEZIA II