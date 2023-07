Olivier ADAM

Cabinet de formation nous intervenons autour de 5 domaines :

- La formation et l’accompagnement des managers et des commerciaux

- La relation client

- La communication

- les apports du théatre dans la résolution de conflits, la communication, les soutenances, prises de parole en public…

- les grands évènements – vous accompagner dans l’animation de groupes de 50 à 100 collaborateurs



Depuis sa création, OLIAD intervient dans la banque, les assurances, les services…avec une équipe de 15 consultants.

Des professionnels passionnés qui possèdent tous une forte expérience commerciale et de management



Notre fierté :

• Des parcours sur-mesure

• La recherche de l’efficacité qui dure dans le temps

• La co-construction des parcours avec nos clients

• L’innovation : serious games, apprentissage collaboratif, e-learning