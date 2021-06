Olivier BEAUDET

Possède une solide expérience dans l'industrie pharmaceutique, tant en qualité d'analyste en laboratoire de contrôle qualité qu'en analyste en recherche et développement analytique.

Anime l'amélioration de la qualité au sein du service.

Mes qualités : Facilité d'adaptation, sérieux aimant l'esprit d'équipe, est force de propositions et s'investit dans les diverses missions qui lui sont confiées (activités transverses - mise en place et réalisation de projet).



Mes compétences :

Microsoft

HPLC MS

HPLC

DISSOLUTION

Contrôle qualité

Assurance qualité

GC/MS