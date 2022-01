Olivier BERNARD

De formation commerciale, j'ai commencé en magasin comme vendeur d'abord puis en tant que responsable de boutique. En 2015 j'ai découvert le commerce BtoB, en commençant comme promoteur des ventes sein D'ABC Distribution puis comme chef de secteur GMS chez OROCBAT.



Aujourd'hui je m'épanouis dans le business du gagnant/gagnant, et profite de mes qualités dans le relationnel pour créer des relations de confiance avec mes clients en leur proposant des produits et un service de qualité.



Passionné par les sports de glisse, les sports mécaniques et aussi de high-tech, mon idéal serait de pouvoir joindre l'utile à l'agréable et ainsi être le plus performant possible je reste donc toujours à l'affût d'une opportunité.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Informatique

Management

Merchandising