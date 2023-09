Olivier BERTRAND

Depuis janvier 2014 : consultant libéral dans le domaine de l'aéronautique et de la Défense.



2012-2013 : Chef des services généraux d'une structure de direction à compétence régionale en charge du soutien des unités opérationnelles stationnées dans le quart sud-ouest de la France (quarante formations administratives dont 6 bases aériennes, 40 000 personnes sur 20 départements). Assistance à la maîtrise d'ouvrage des programmes d'infrastructure, maîtrise des risques, systèmes d'informations, mobilier, ravitaillement pétrolier et circulation des transports exceptionnels. Participe aux orientations stratégiques de l'organisme, au contrôle interne et au pilotage des sites distants de l'entreprise.



2010-2012 : chef d'établissement sur une plateforme aéronautique regroupant plus de 2400 personnes dont 125 fonctionnaires civils dans un contexte de fermeture de l'établissement (été 2012). Responsable de la conduite du projet, et de l'accompagnement du changement en partenariat avec les élus et les représentants de l'Etat dans le département. Responsable de la fermeture et de la reconversion du site, du reclassement du personnel civil et de la gestion d'un budget de plus de 5 M€.



2008-2010 : responsable ressources humaines d'une entité de l'armée de l'air regroupant plus de 16000 personnes sur plus de 30 sites en métropole et outre mer. En charge de la mobilité géographique et fonctionnelle du personnel opérationnel dans un contexte de diminution forte du format. Participation aux réflexions sur la politique RH à mener. En charge de la délivrance des autorisations d'accès aux informations classifiées de défense.



2005-2008 : directeur adjoint d'un établissement de 1 600 personnes. Responsable de la sécurité du site, de l'activité opérationnelle et aéronautique de la plateforme, de l'instruction du personnel. Garant du respect des règles relatives à la sécurité nucléaire de l'établissement. Dialogue de gestion, pilotage par la performance.



2003-2005 : responsable ressources humaines d'une entité de l'armée de l'air (2 000 personnes), responsable de la maîtrise d'ouvrage des infrastructures spécifiques aux activités nucléaires.



2000-2003 : responsable d'un centre de formation des équipages de combat de l'armée de l'air (60 personnes, 8 avions, 1 simulateur de missions, 40 stagiaires par an)



1997-1999 : production d'études en matière de planfication opérationnelle. Développement des partenariats entre les armées de l'air des Emirats Arabes Unis et de la France.



1993-1997 : directeur des opérations aériennes dans un escadron de combat (20 avions, plus de 50 pilotes). Programmation et conduite de l'activité aérienne.



1981-1993 : pilote de combat dans différentes missions (défense aérienne, reconnaissances aérienne, monitorat) et sur différents avions de combat



Mes compétences :

Aéronautique

Conseil

Sécurité

Ressources humaines