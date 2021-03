Olivier BONNEFON

De formation Technicien Supérieur M.A.I. (Mécanique et Automatisme Industriel), j'ai travaillé dans des entreprises de conception et réalisation de machines spéciales (production et d'essai), ou de vente de fournitures industrielles.



Ma capacité d'adaptation m'a permis d'évoluer par divers postes tels que: Magasinier, puis Assistant Chargé d'Affaire, Technicien BE mécanique sur DAO (AutoCAD 2D), et Technicien Achats pièces mécaniques standards et de fabrication sur plans.



Volontaire, polyvalent et curieux, j'apprécie de travailler en équipe et de participer au développement des projets, de l'étude à la réalisation, pour répondre aux besoins émis par les clients.



Mes compétences :

Suivi fournisseurs

Appels d'offres

Autonomie

Esprit d'équipe

Bon relationnel

Respect de la procédure achat