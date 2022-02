Bonjour,



A la suite d'un diplôme d'ingénieur généraliste obtenu en 1995, j'ai pu mettre en pratique mon gout pour l'opérationnel dans le monde de l'industrie.

Je l'ai autant pratiqué en prestation de service qu'en position de donneur d'ordre.



Ma prise progressive de responsabilités en management m'a permis également de me construire humainement.



Mener à bien des réorganisations de secteur, gérer des crises de diverses natures, préparer et réaliser des arrêts techniques de plusieurs millions d'euros sont des exemples de mon vécu.



Mes actions ont toujours été guidées par la sécurité, la qualité et le respect des délais.



Je serai heureux de partager l'ensemble de ces points lors d'un prochain échange.



Bien cordialement



Olivier BRESSAN



Mes compétences :

Gestion de crise

Contrat de maintenance

Gestion de projets

Maintenance

Manager

Logistique industrielle