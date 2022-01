Olivier CARRE

De formation supérieure en gestion des ressources humaines, je possède aujourd'hui une expérience confirmée de plusieurs années dans la fonction. Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai souhaité répondre avec efficacité et dynamisme aux missions diverses qui m'ont été confiées afin de créer l'indispensable transparence et la confiance que tout employeur attend de l’un de ses principaux collaborateurs.



Mes différentes expériences m'ont conduit à appréhender dans un premier temps, les métiers de base des ressources humaines tels que la paie, l'administration du personnel, la supervision et le suivi du recrutement ainsi que le délicat traitement des données sociales. La maîtrise de ces bases consolidées a facilité une orientation vers des missions d'organisation et d'animation que sont la préparation et le fonctionnement des instances représentatives du personnel, la stratégie active de recherche de talents, la négociation salariale et l'élaboration d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.



Mes compétences :

Relations sociales

Management

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Droit social

Formation

GPEC

Négociation