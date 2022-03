Olivier COLLINET DE LA SALLE

20 années d'expérience en relations commerciales avec des consommateurs puis des professionnels de santé au sein de compagnies internationales, et particulièrement dans les groupes Procter et Gamble Santé Merck et Auchan. Actuellement mon exposition est nationale et internationale.

Mes compétences sont les suivantes : relations clients nationales et internationales (12 années d'expérience), gestion de projets (dont des projets transversaux), recrutements, définitions et déploiements d'organisations, plans de succession, pilotage de la performance, gestion du changement, développement de collaborateurs, choix puis déploiements informatiques (CRM, système de téléphonie et ERP), définition et déploiement de process métiers et de modes opératoires. Interface et référent des autres directions dans l'analyse, l'exploitation, puis la diffusion de l'information.