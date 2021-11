Olivier COULON

Entré dans la banque dès la fin de mes études, chez l'écureuil en particulier, mon parcours tourne autour de l'organisation et du système d'information avec une légère diversification récente au sein des services bancaires depuis cette année.



Cette nouvelle expérience me donne aujourd'hui la possibilité de passer de la théorie à la pratique en apportant mes compétences SI et organisation.



Je conduis actuellement un programme nommé "Entreprise Numérique" visant à dématérialiser le papier (numérisation et automatisation).



Mes compétences :

Automatisation

Banque

Épargne

GED

Management

Placements financiers

Retail

Service Management