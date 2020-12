Olivier DEBRY

Fort d’une expérience de plus de 20 ans en tant que responsable logistique, d’exploitation et de transport, au sein de différentes entreprises j'ai tout particulièrement mis l'accent sur l'amélioration des procédés internes et de maintenir un climat social serein et constructif afin de continuer à mener les changements d’organisation nécessaires en termes qualitatifs et quantitatifs.



Mes compétences :

Gestion d'agences et sites logistiques

Sourcing

Qualité

Logistique

Négociation

Chef de projet

Management

Animation d'équipe