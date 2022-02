Olivier DURAND

Titulaire dun Brevet de Technicien Supérieur en Génie Mécanique et Automatismes Industriels et une expérience de près de 23 ans en bureau détude en tant que Concepteur en Mécanique chez un grand équipementier automobile spécialisé dans la conception et la production des sièges dautomobile. J'ai acquis des compétences qui seront décisives.



En effet après avoir passé 5 années en tant que Concepteur Mécanique sous la responsabilité d'un Pilote Etude Siège Complet Garni, j'ai été amené à prendre le poste de Pilote Productivité Etude qui me confère aujourd'hui une double compétence.

Une compétence technique variée dans des domaines comme la plasturgie, le soft (textiles), le métal. Associer à la maîtrise doutils C.A.O (Catia V4-V5, Solid Edge), Cotation fonctionnelle et Iso.

Une compétence en coordination de projet en manageant une équipe transversale composée de dessinateurs, prototypistes, Technicien Laboratoire d'essais...



Toutes ces expériences mont demandé des qualités dorganisations, de communication et dautonomie