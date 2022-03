Olivier EDWIGE

EDEO Technologies est une entreprise dingénierie informatique, spécialisée dans la conception et le développement de logiciels spécifiques pour les entreprises, dans la mise en place d'infrastructure IT (Réseaux, serveurs, sécurité, progiciels...) ainsi que la création d'applications pour smartphones / tablettes et de sites internet (E-commerce, E-learning, portail intranet...). Nous proposons également des logiciels métiers pour nos clients.



Logiciels de gestion EDEO :

EDEO Ingésoft (ERP pour bureaux d'études)

EDEO GCP (ERP pour coopératives de transporteurs)

EDEO Location (gestion de location de véhicules)

EDEO L.T. (gestion de locations diverses)



- Logiciels pour internet EDEO :

EDEO E-Com (création site e-commerce)

EDEO 3D SPACE (création d'univers 3D pour internet)



DOMAINES D'EXPERTISES :

- Création de logiciels spécifiques

- Création de sites internet/intranet/3D

- Modélisation de projet, conception architecture des S.I.



Mes compétences :

Concepteur architecte S.I. (EIC - spécialité Génie logiciel)

Maîtrise informatique (EIC)

Licence informatique général

DUT INFORMATIQUE (université de bourgogne)