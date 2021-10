Après avoir été diplômé de l'ECE Lyon en juin 2009 et réussi mon mémoire sur le thème des ISR et du Management, j'ai travaillé au Sénégal dans la vente de logiciels de gestion commerciale et comptable pour RINFO (www.rinfo.fr), ainsi que dans la commercialisation de panneaux photovoltaïques pour ENS (energienaturelledusenegal.com) pendant 6 mois. De 2010 à 2017, j'étais consultant chez Six-Axe, société éditrice de logiciels de gestion, spécialisée dans la gestion des dépenses dans le secteur bancaire. Puis, de 2017 à fin 2019, j'étais en charge des projets de la filière Finance pour la Banque Privée Edmond de Rothschild.

Aujourd'hui, une nouvelle vie sur Lyon commence !



Email : olivier.fabbro[A]gmail.com



Mes compétences :

Travail en équipe

Gestion de projets

Conseil

Organisation d'entreprise