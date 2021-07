Olivier GALLET

Ingénieur-Conseil en Droit Social et Droit du Travail, je passe mon temps à plaider dans les C.P.H. et Tribunaux de Commerce, pour aider les chefs de T.P.E. à régler leurs conflits commerciaux ou sociaux; J’exerce de plus de très nombreux mandats syndicaux patronaux.

Mon cabinet d'Ingénieurs-Conseils est de plus spécialisé dans la prise de Gérances de sociétés en difficultés, particulièrement celles qui envisagent de "déposer leurs bilans" en vu d'un redressement, voire d'une liquidation.

Je consacre également plusieurs week-end par an, à l'organisation de séminaires à la montagne...

Je suis enfin en mesure de vous aider à élaboration, ou simplement la correction de votre mémoire de master 2, voire de votre thèse.

N'hésitez pas à me contacter, mes honoraires sont adaptés à votre situation financière!



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Droit du travail

Droit social

Management

Comptabilité générale