Olivier Giscard DAMTSE YAKAM

Juris-politiste de formation, et aujourd'hui agent de la gestion de la relation client, j'exerce comme Conseiller client dans un Centre d'appel. Depuis mon intégration, j'ai eu l'occasion de pratiquer la gestion à distance des clients des entreprises partenaires à travers les différents moyens de communications les plus ressentes. Ainsi, j'ai participé à plusieurs campagnes en allant des produits de télécommunications en passant par les renseignements généraux pour chuter aux produits bancaires et d'assurances. J'ai eu l'opportunité de manager un internat et d'assumer les responsabilités essentielles dans mon passé. Je souhaite me replacer dans le profil de manageur car soucieux de mon évolution professionnel que personnelle. Je souhaite occuper occuper un poste de manager en interne et reste attentif aux offres proposées.



Mes compétences :

Administratif

Gestion de la relation client

Internet

Gestion de projet

Animation d'équipe

Droit social