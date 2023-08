Olivier HUYGHE

Professionnel dans le secteur 3D numérique depuis 1995.

Je suis dessinateur projeteur de formation, devenu expert en modélisation 3D BIM, retopologie et traitement de nuages de points lasers et photogrammétriques.

Mes milieux d’exercice sont l'architecture, l'industrie, les infrastructures civils et le patrimoine culturel.

La précision, la rigueur et l'attrait des nouvelles technologies sont des aspects majeurs de mon caractère.



Mes compétences :

3d studio max

Autocad 2d et 3d

Imagerie 3d

Gestion de projets

Photogrammétrie

Revit

Modélisation BIM