Olivier ITEY

« La rigueur vient toujours à bout de lobstacle. » Léonard De Vinci

« Savoir écouter, cest posséder, outre le sien, le cerveau des autres. » Léonard De Vinci

« Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir, il faut aussi savoir improviser » Isaac Asimov

« La logique vous conduira dun point A à un point B. Limagination et laudace vous conduiront où vous le désirez. » Albert Einstein

« Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui sest fixé un but nen change pas. » Léonard de Vinci

« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre et vous verrez lequel des deux empêche lautre de dormir. » Le Dalaï Lama

« On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir quils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre. » (Galilée)

« Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses, et qui sait aussi réfréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils les font. » Theodore Roosevelt