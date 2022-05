Olivier KOOB

Directeur des achats-Produits



Je travaille dans une entreprise, Trucks & Stores, de distribution de produits de marchandises générales leader sur son marché (Enseignes OUTIROR, DIRECT DELTA et OYE-OYE).

Membre du Comité de Direction, je manage une équipe achats/approvisionnements de 20 personnes.

Je détermine la stratégie fournisseurs, achats, ventes, ainsi que les univers de produits référencés et vendus au travers de différents canaux de distribution : Camion-magasin, magasin, sites marchands, catalogues VPC...



J'ai effectué un bref passage dans le groupe GIFI en tant que responsable achats.

J'ai travaillé en tant que Chef de groupe Achats et je manageais une équipe de 5 acheteurs/chefs de produits.

J’ai l’expérience du management d’équipes aussi bien au niveau fonctionnel (Centrales d’achats) qu’opérationnel (Magasins, vendeurs, Chefs de rayon…) et de cultures différentes.

J’ai une expérience internationale avec des missions significatives en Amérique du Sud et en Europe de l’Est.



La satisfaction du client a toujours été un élément incontournable tout au long de ma carrière.

Mon pragmatisme, ma culture de la performance, du résultat, m’ont permis d’atteindre et de dépasser les différents objectifs.

J’ai une très bonne sensibilité produits qui s’est confirmé avec, lors de ma dernière expérience, le développement et le lancement de produit de marque propre.

De formation supérieure (BAC + 2), j’ai privilégié l’expérience terrain afin d’évoluer professionnellement dans la grande distribution.

Je parle couramment anglais et espagnol et ai quelques notions de polonais.



Mes compétences :

Achats

Anglais

Chef de produit

Distribution

Espagnol

International

Loisirs

Manager

Sourcing

Vente