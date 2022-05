Olivier KRAFT

Bienvenue et merci de l'intérêt porté à mon profil



Après plus de vingt-cing ans passés en entreprise au service du client, j’ai eu la chance de vivre une foule d’expériences peu banales : j’ai notamment subi plusieurs rachats d’entreprise, participé au changement d’enseigne d’un gros hypermarché Mammouth en Auchan, mis en place les 35 heures dans un secteur caisse fortement syndicalisé, été partie prenante dans l’ouverture réussie d’un premier hypermarché au Moyen-orient, dirigé un entrepôt de Cash & Carry...



Passionné de relations humaines, manager reconnu, bon communicateur, organisé et efficace, je recherche des projets constituant des défis à la hauteur de mes ambitions. Formateur durant toute ma carrière, recruteur à maintes reprises pour des candidats de tous niveaux, coach d’une équipe de professionnels, les ressources humaines sont mon métier depuis toujours, indépendamment du milieu dans lequel celui-ci s’est exercé. J’ai participé à maintes reprises à des accompagnement de changements d’organisation en temps que formateur, conseil, accompagnateur.



Je compte sur le réseau Viadéo pour m'ouvrir de nouveaux horizons...



Mes compétences :

Distribution

Consulting

Ressources humaines

Coaching

Formation

Approvisionnements

Logistique