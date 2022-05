Olivier LABORDE

Au sein du groupe Manpower, je dirige le centre de profit spécialisé en BTP.

Mes missions :

- développer l'activité en conformité avec la politique commerciale de Manpower, le respect de la législation et des objectifs fixés

- optimiser l'organisation du centre de profit

- accroître la performance de l'équipe et le développement des collaborateurs

- garantir une bonne qualité de service aux clients, candidats et intérimaires

- promouvoir la notoriété du réseau Manpower

- accompagner nos clients en leur proposant les solutions les plus adaptées à leurs problématiques RH

- positionner Manpower comme un acteur incontournable dans le secteur de la construction, sur Bordeaux et l'agglomération







Mes compétences :

Grands comptes